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Футболист сборной России нецензурно выругался во время прямой линии Путина: видео

четверг, 20 июня 2019, 18:21
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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выругался матом во время "Прямой Линии" президента РФ Владимира Путина.

Одним из звонивших оказался известный блогер Амиран Сардаров, который прорекламировал свою шаурму во время прямого эфира.

Данный эпизод вызвал бурную реакцию Дзюбы.

"На лице Дзюбы читается презрение, осуждение. А в конце фразы — "б**". И похоже, что первое слово грубее, чем "очуметь", - заявила физиогномист Светлана Филатова.

30-летний Дзюба является капитаном сборной России. В составе российской национальной команды форвард на чемпионате мира-2018 дошел до четвертьфинала. Напомним, что турнир прошел в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились яркие фотожабы на "прямую линию" с Путиным.

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