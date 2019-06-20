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Путин общается с россиянами: онлайн-трансляция "прямой линии" президента РФ

четверг, 20 июня 2019, 11:32
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В России 20 июня пройдет ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Известно, что прием вопросов начался 9 июня и закончится с окончанием прямой линии. На 15:00 19 июня их поступило более миллиона. В пресс-службе Кремля заявили, что Путин ответит на вопросы, касающиеся "общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки".

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, местные власти начинают реагировать на жалобы Путину еще до их озвучивания в эфире.

Прямая линия - один из главных выходов главы Кремля в свет. Наряду с его обращением к Федеральному собранию, она обозначает главные политические тенденции внутри России и на международной арене.

11:30 До начала еще полчаса, а по соцсетях уже гуляют фотожабы и карикатуры.

Как сообщал "Апостроф", накануне пресс-конференции Путина в сети появились меткие карикатуры, высмеивающие общение российского президента с гражданами РФ.

В 2018 году в ходе "прямой линии" Путин отличился заявлением о миссии на Венеру. По данным организаторов, в 2018 году перед пресс-конференцией было принято около 2 миллионов вопросов от россиян. "Прямая линия" тогда длилась 4 часа 20 минут. Рекордным был 2013-й – тогда хозяин Кремля был в эфире 4 часа 47 минут.

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