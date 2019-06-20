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Лидер сборной Украины принял важное решение по своему будущему

четверг, 20 июня 2019, 10:27
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт со своим клубом "Манчестер Сити".

Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, новое соглашение украинского футболиста с чемпионами Англии рассчитано на пять лет. Официально о подписании договора английский клуб объявит сегодня, 20 июня.

Напомним, Зинченко является воспитанником донецкого "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он так и не сыграл. В "Манчестер Сити" футболист перешел летом 2016 года. Ранее он также выступал за "Уфу" и нидерландский ПСВ "Эйндховен". За сборную Украины 22-летний хавбек сыграл 27 матчей и забил 2 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо".

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