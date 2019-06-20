Лидер сборной Украины принял важное решение по своему будущему

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт со своим клубом "Манчестер Сити".

Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, новое соглашение украинского футболиста с чемпионами Англии рассчитано на пять лет. Официально о подписании договора английский клуб объявит сегодня, 20 июня.

Напомним, Зинченко является воспитанником донецкого "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он так и не сыграл. В "Манчестер Сити" футболист перешел летом 2016 года. Ранее он также выступал за "Уфу" и нидерландский ПСВ "Эйндховен". За сборную Украины 22-летний хавбек сыграл 27 матчей и забил 2 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо".