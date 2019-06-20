Лучший биатлонист Украины рискует пропустить начало сезона: названа причина

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный может пропустить старт следующего сезона из-за травмы.

О полученном повреждении сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

"Профессиональный спорт без травм - то же самое, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена", - написал Пидручный.

Напомним, в этом году на чемпионате мира в Эстерсунде Пидручный выиграл гонку преследования. Для Украины это была первая победа в личной мужской гонке на планетарном форуме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины принял важное решение по своему будущему.