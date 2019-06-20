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Сборная Аргентины с Месси едва не опозорилась на Кубке Америки: видеообзор

четверг, 20 июня 2019, 09:37
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В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с национальной командой Парагвая.

Аргентинцы, которые считаются одними из фаворитов турнира, не смогли выиграть и во второй игре на турнире. Но если в первой встрече они проиграли, то во второй сумели сыграть вничью, хотя и были близки к очередному поражению.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Парагвайцев вперед вывел Ричард Санчес. На 57-й минуте Лионель Месси восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти. Через пять минут парагвайцы снова могли выйти вперед, но удар форварда парагвайцев с 11-метровой отметки Дерлиса Гонсалеса, контракт которого принадлежит "Динамо", отбил голкипер аргентинцев Франко Армани.

Аргентина - Парагвай - 1:1

Голы: Санчес, 37; Месси, 57 (с пенальти).

Аргентина: Армани, Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско, де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра, Мартинес, Месси.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа, Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон, Сантандер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бразилия в скандальном матче не смогла обыграть аутсайдера Кубка Америки.

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