"Барселона" сделала невероятное предложение по одному из лучших футболистов мира

"Барселона" не оставляет надежд завершить переговорный процесс с французским ПСЖ по поводу перехода бразильского нападающего Неймара.

По информации Sport.es, за бразильца каталонцы готовы заплатить 100 миллионов евро, а также отдать ПСЖ еще одного игрока сборной Бразилии - Филиппе Коутинью. Но и это не все: у парижан будет право бесплатно подписать защитника Самуэля Умтити или полузащитника Ивана Ракитича.

Французский клуб пока не дал ответа на щедрое предложение каталонцев. Владельцы клуба надеются выручить за игрока не менее 300 миллионов евро.

Как известно, Неймар перебрался из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист объявил о принятом неожиданном решении.