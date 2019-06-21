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Легендарный футболист объявил о принятом неожиданном решении

пятница, 21 июня 2019, 10:32
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Легендарный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении своей карьеры. Свой уход из футбола нападающий анонсировал в Twitter.

"Есть кое-что очень важное, о чем мне нужно рассказать вам. После 18 невероятных лет пришло время закончить мою игровую карьеру. В следующее воскресенье, 23-го июня, в 10 утра по местному времени в Японии состоится пресс-конференция в Токио, где я расскажу все подробно. До встречи там", - написал Торрес.

В своей карьере Торрес поиграл за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу". В общей сложности он выиграл семь трофеев, в том числе чемпионат мира и Европы со сборной Испании и Лигу чемпионов с Лигой Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших игроков мира сделал сенсационное заявление по своему будущему.

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