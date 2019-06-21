Известный украинский клуб может понести серьезное наказание: подробности

Полтавская "Ворскла" может лишиться права подписывать новых футболистов, а связано это с финансовым положением полтавчан.

Об этом рассказал бывший наставник "Ворсклы" Николай Павлов. По его словам, руководство клуба должно срочно погасить долги, или же команду накажут.

"Не могу утверждать на 100%, но финансовые проблемы "Ворсклы" никуда не делись. По моей информации, уже в ближайшее время сразу несколько бывших сотрудников клуба обратятся в Палату УАФ по разрешению споров, и клубу могут запретить осуществлять трансферы.

Руководители клуба, погасив долги перед футболистами и тренерским-административным штабом, могут поднять авторитет тренера и помочь ему управлять командой", - заявил Павлов.

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