Один из лучших игроков мира сделал сенсационное заявление по своему будущему

Форвард "ПСЖ" Неймар сообщил президенту своего клуба Нассеру Аль-Хелаифи о намерении покинуть команду и вернуться в "Барселону".

Слова Неймара приводит El Mundo Deportivo.

"Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить", - сказал Неймар в разговоре с президентом "ПСЖ".

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны". Его трансфер обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. Этот переход стал самым дорогим в истории футбола.

На сегодняшний день Неймар занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Его зарплата в "ПСЖ" составляет порядка 30-40 миллионов евро в год. Больше него зарабатывает только Лионель Месси из "Барселоны".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в футболе может состояться самый громкий в истории переход.