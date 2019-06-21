Один из лучших футболистов мира потратил невероятную сумму на недельный отдых: видео

Футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей семьей шикарно отдохнул в Греции.

Об этом сообщает JALEOS.

По информации источника, футболист со своей избранницей Джорджиной Родригес и детьми в течение недели проживали на эксклюзивной вилле Methoni Royal с тремя спальнями и огромным бассейном. Ее площадь составляет 630 квадратных метров, за ночь проживания Роналду платил 8 тысяч евро. Следовательно, семь дней пребывания в Греции обошлись португальцу и его семье в 56 тысяч евро.

В Сети выложен видеоролик с презентацией виллы Methoni Royal, где останавливался Роналду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что прославленный футболист попал в скандал из-за фото в соцсети.