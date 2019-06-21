Прославленный футболист попал в скандал из-за фото в соцсети

Прославленный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон оказался в центре скандала из-за опубликованного фото в Instagram.

Футболист поделился снимком из своего автомобиля. На фото видно, как Буффон едет за рулем. Опубликованный кадр футболист подписал так: "Единственное правило путешествия – не возвращаться так, как вы уехали. Возвращайтесь по-другому".

Однако пользователи обратили на два факта. Во-первых, Буффон двигался со скоростью 155 км/ч и был не пристегнут ремнем безопасности. Во-вторых, в двери авто лежала пачка сигарет. Из-за этого фанаты раскритиковали действия футболиста.

Напомним, нынешним летом 41-летний Буффон покинул "ПСЖ". Со своим следующим клубом итальянский вратарь пока не определился.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист объявил о принятом неожиданном решении.