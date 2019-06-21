Украинский чемпион близок к согласованию супербоя с британским боксером

Следующим соперником украинского чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко станет британский боксер Люк Кэмпбелл.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Лэнс Пагмаер.

По информации источника, в ближайшее время боксеры должны согласовать условия боя. Поединок должен состояться в Лондоне на арене О2. На кону помимо чемпионских поясов украинца также будет стоять вакантный титул WBC.

Таким образом, Ломаченко уже в этом году может начать путь к своей мечте по объединению чемпионских поясов в своем весе.

Кэмпбелл провел на профессиональном ринге 21 бой. На его счету 19 побед и 2 поражения. В активе нашего боксера 13 побед и 1 поражение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из самых ожидаемых боев года находится под угрозой срыва.