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Один из самых ожидаемых боев года находится под угрозой срыва: детали

пятница, 21 июня 2019, 11:37
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Чемпионский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом в средней весовой категории находится под угрозой срыва.

Об этом сообщает iSport.ua.

По информации источника, боксеры не могут договориться о месте проведения боя. Головкин хочет, чтобы поединок прошел в Нью-Йорке, тогда как Альварес настаивает на том, чтобы с казахстанцем он снова встретился в Лас-Вегасе, где состоялись два предыдущих боя между ними. Если в ближайшее время стороны не придут к компромиссу, команда мексиканца начнет поиски нового соперника.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Во втором поединке победу по итогам 12 раундов одержал мексиканец. Специалисты называют решения судей по обоим боям весьма спорными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион может встретиться с непобежденным россиянином.

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