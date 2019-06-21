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Украинского тренера выгнали из белорусского клуба по неожиданной причине

пятница, 21 июня 2019, 15:00
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Украинского тренера Романа Пилипчука выгнали из белорусского клуба "Динамо" Минск лишь по причине того, что он является украинцем.

Как сообщает местная пресса, новое руководство клуба считает, что тренировать команду должны белорусские специалисты

Вместе с Пилипчуком команду покинули ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.

"В клубе произошла смена руководства. До этого у него был частный владелец Чиж, а сейчас команда стала бюджетной от Горисполкома. Это больше политический момент: там решили, что тренировать команду должны быть местные белорусские специалисты. Нам так и сказали – что мы, к сожалению, уходим не по спортивному принципу", – рассказал местным изданиям Попов.

Пилипчук работал с "Динамо" с 1 февраля 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира потратил невероятную сумму на недельный отдых.

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