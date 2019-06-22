Новый главный тренер Шахтера озвучил планы команды на сезон

Новый главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, какие цели донецкий коллектив ставит на новый сезон.

По словам португальского специалиста, самое важное для его команды в чемпионате Украины - иметь стопроцентную мотивацию.

"Важно следить абсолютно за всеми, кроме "Динамо" и в каждом матче иметь стопроцентную мотивацию. Тогда благодаря нашей работе мы сможем добиваться положительных результатов и с "Динамо", и с другими командами, а в конце сезона держать в руках трофеи. В Лиге чемпионов у нас также есть цель побеждать в каждом матче и по крайней мере выходить в плей-офф", - сказал он.

Каштру добавил, что сейчас команда должна сфокусироваться на матч за Суперкубок Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе.