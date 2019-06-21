RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

21:00
Хочу, чтобы все закончилось: новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе
20:59
​В Турции освободили россиянина, который подозревается в убийстве украинца
20:43
Зеленский больше ничего не будет делать по освобождению пленных моряков - пресс-секретарь
20:39
Суд объявил приговор наводчику катастрофического обстрела Мариуполя
20:26
Партия Зеленского выдвинула на одном из округов экс-коммуниста
20:11
Могу покрасить ларек: Коломойский ответил на заявление Зеленского по Донбассу
20:05
Беглый нардеп рассказал, чем обернется его возвращение для Порошенко
20:02
Бывший футболист сборной Украины идет в Раду от партии "Слуга народа": что известно
20:00
Кто пойдет от Зеленского в Раду по мажоритарным округам: опубликованы списки
19:52
​Убийство 11-летней девочки под Одессой: фото и видео из зала суда
19:34
Суд вынес решение по регистрации Онищенко на выборы: документ
19:20
​Центр Киева перекроют на выходные: опубликована схема
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хочу, чтобы все закончилось: новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе

пятница, 21 июня 2019, 21:00
переглянути новину українською

Новый наставник донецкого "Шахтера" португалец Луиш Каштру рассказал о том, что ему известно о событиях на Донбассе, часть которого оккупировали пророссийские боевики.

По словам специалиста, весь мир следит за ситуацией в Украине.

"Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь", - отметил он.

Как известно, "Шахтер" был вынужден покинуть оккупированный Донецк. Домашние матчи "горняки" проводят в Харькове.

Как сообщал "Апостроф", в "Шахтере" Каштру сменил Паулу Фонсеку, который перебрался в итальянскую "Рому" этим летом.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: