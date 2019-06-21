Хочу, чтобы все закончилось: новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе

Новый наставник донецкого "Шахтера" португалец Луиш Каштру рассказал о том, что ему известно о событиях на Донбассе, часть которого оккупировали пророссийские боевики.

По словам специалиста, весь мир следит за ситуацией в Украине.

"Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь", - отметил он.

Как известно, "Шахтер" был вынужден покинуть оккупированный Донецк. Домашние матчи "горняки" проводят в Харькове.

Как сообщал "Апостроф", в "Шахтере" Каштру сменил Паулу Фонсеку, который перебрался в итальянскую "Рому" этим летом.