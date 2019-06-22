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Звезда киевского Динамо попал в символическую сборную мира: фото

суббота, 22 июня 2019, 11:23
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Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков вновь обратил внимание на себя со стороны западных экспертов.

Так, по итогам сезона 2018/19 один из лучших футболистов киевского клуба вошел в сборную остального мира в компьютерной игре FIFA 19.

В эту команду традиционно включают футболистов не из всех доступных лиг в игре, а только из раздела "Остальной мир".

Разработчики установили Цыганкову рейтинг 91. Выше показатель только у нападающего ФК "Лос-Анджелес" Карлоса Велы (95) и форварда "Ред Булл Зальцбург" Мунаса Дабура (93).

В прошлом сезоне Цыганков провел за Динамо 46 матчей, забив 20 голов и отдав 17 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинского тренера выгнали из белорусского клуба по неожиданной причине.

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