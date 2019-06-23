Лучший футболист в истории Украины попал в список главных неудачников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в число семи футболистов, которые испортили себе карьеру одним трансфером.

Об этом сообщает 90min.

По мнению посетителей портала, главным провалом в карьере Шевченко стал его переход из "Милана" в "Челси" в 2006 году. Сумма трансфера составила 44 миллиона евро, но украинцу так и не удалось заиграть в Англии.

Шевченко перешел в "Милан" летом 1999 года из "Динамо" за 24 миллиона евро. Всего за итальянский клуб он провел 322 матча и забил 175 голов, став вторым бомбардиром в истории клуба. С "Миланом" украинский форвард становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов. Также в "Милане" Шевченко выиграл главную награду в карьере, получив "Золотой мяч" в 2004 году.

Другими неудачными трансферами признаны: Фернандо Торрес ("Ливерпуль" - "Челси", 2011), Джек Родуэлл ("Эвертон" - "Ман Сити", 2012), Алексис Санчес ("Арсенал" - "МЮ", 2018), Энди Кэрролл ("Ньюкасл" - "Ливерпуль", 2011), Робиньо ("Реал" - "Манчестер Сити", 2008) и Кака ("Милан" - "Реал", 2009).

Ранее "Апостроф" сообщал, что двое украинцев вошли в рейтинг главных разочарований чемпионата Англии.