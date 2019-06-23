Непобедимый украинский боксер феерично нокаутировал соперника из России: опубликовано видео

Украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко одержал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав россиянина Дениса Бахтова. Поединик состоялся в рамках вечера бокса в ЮАР.

Сиренко захватил инициативу с первых минут поединка и сумел одержать досрочную победу. В седьмом раунде украинский спортсмен нанес несколько мощных ударов оппоненту и арбитр был вынужден остановить поединок за явным преимуществом Сиренко.

Для 24-летнего Сиренко эта победа стала 12-й в 12 поединках. 10 побед украинец одержал нокаутом.

В ЮАР также свой поединок провел еще один украинец Тарас Неудачин, который добился победы над южноафриканцем Нкобани Хлопхе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик получил чемпионский бой в супертяжах.