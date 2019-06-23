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Усик получил чемпионский бой в супертяжах: назван соперник украинца

воскресенье, 23 июня 2019, 11:10
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Украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Об этом сообщает BoxingScene.

По информации источника, следующим соперником победителя реванша чемпионского боя между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа станет как раз украинский боксер, если он в своем первом поединке в супертяжах победит камерунца Карлоса Такама.

В WBO посчитали, что статус Усика как бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе дает ему право сразу же получить титульный бой в самом престижном боксерском дивизионе.

Отметим, что Руис и Джошуа должны провести реванш в конце текущего года. В первом поединке сильнее оказался мексиканец, победивший соперника нокаутом. Усик свой бой против Такама должен провести в августе этого года. Соответственно, бой украинца за чемпионский пояс WBO при условии, что он победит камерунца, должен состояться уже в следующем году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный российский боксер рассказал о смертельной болезни.

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