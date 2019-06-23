Один из лучших футболистов мира сделал сенсационное заявление

Форвард "ПСЖ" Неймар сообщил, что намерен вернуться в "Барселону".

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, бразильский нападающий парижского клуба находится в отличных отношениях с игроками каталонского клуба и часто с ними переписывается. В одном из сообщений в WhatsApp он написал бывшим партнерам по команде: "Успокойтесь, я вернусь".

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013 по 2017 годы, после чего за 222 миллиона евро перешел в "ПСЖ". Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола. В СМИ уже появилась информация, что его возможное возвращение будет стоить "Барселоне" 300 миллионов евро.

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