Лидер сборной Украины переходит в один из сильнейших итальянских клубов

Футболист сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский продолжит карьеру в итальянской "Аталанте".

Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода украинского полузащитника. Трансфер Малиновского обойдется "Аталанте" в 15 миллионов евро. Сам футболист ранее уже согласовал с клубом из Бергамо условия личного контракта.

Малиновский является воспитанником "Шахтера". Ранее он также выступал за "Севастополь" и "Зарю".

В минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, обойдя такие клубы, как "Интер", "Милан" и "Рому". Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист сборной Украины идет в Раду от партии "Слуга народа".