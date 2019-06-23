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Украинский чемпион уничтожил соперника в финале Европейских игр: видео

воскресенье, 23 июня 2019, 12:20
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Украина завоевала вторую золотую медаль на Европейских играх, которые проходят в эти дни в Минске.

Снова победу нашей стране принесли представители дзюдо. После Дарьи Белодед золото на соревнованиях выиграл Георгий Зантарая, выступавший в категории до 66 кг. В финале Европейских игр нашему соотечественнику противостоял итальянец Маттео Медвес. Однако составить конкуренцию Зантараи соперник по решающей схватке не смог. Украинец добыл победу со счетом 10:0.

Отметим, что Зантарая является единственным спортсменом в истории Украины, выигрывавшим золото чемпионата мира по дзюдо. Знаменательная победа была одержана ним на планетарном форуме в Роттердаме в 2009 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская чемпионка победила россиянку в финале Европейских игр.

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