Украинская чемпионка победила россиянку в финале Европейских игр: видео

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, выступающая в категории до 48 кг, одержала победу на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Наша спортсменка стартовала на соревнованиях с 1/8 финала. В первом раунде она оказалась сильнее венгерки Эвы Черновицки, дальше она победила француженку Мелани Клеман, которой уже проигрывала в текущем году. В полуфинале украинка прошла сербку Милику Николич. Соперником Белодед по финалу стала чемпионка Европы 2018 года россиянка Ирина Долгова. В упорнейшей борьбе наша соотечественница выиграла у соперницы со счетом 1:0.

Это золото стало первым для Украины на Европейских играх в Минске.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Беларуси прошло открытие Европейских игр.