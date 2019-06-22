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Известный российский боксер рассказал о смертельной болезни

суббота, 22 июня 2019, 16:44
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Известный российский боксер, бывший чемпион мира, Николай Валуев детально рассказал о своем недуге.

По словам именитого спортсмена, он ежемесячно проходит терапию из-за опухоли головного мозга. Боксер рассказал, что уже дважды его оперировали в Германии, но опухоль все же осталась.

"Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему - значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой. Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца.

В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию", - рассказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из самых ожидаемых боев года находится под угрозой срыва.

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