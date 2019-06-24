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Лидер сборной Украины отдыхает со звездной возлюбленной в США: фото

понедельник, 24 июня 2019, 10:48
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Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко проводит отпуск вместе со своей избранницей, журналисткой Владой Седан, в Соединенных Штатах Америки.

Девушка поделилась соответствующими фото в Instagram. В частности, пара побывала в Лос-Анджелесе, где посетила Голливуд.

Напомним, об отношениях футболиста и журналистки стало известно после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Сербии (5:0). Тогда Зинченко, давая комментарий Седан по завершившейся игре, поцеловал ее в прямом эфире. Позже игрок "Манчестер Сити" подтвердил, что встречается с девушкой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины переходит в один из сильнейших итальянских клубов.

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