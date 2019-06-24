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Один из самых легендарных стадионов Европы будет снесен: названы причины

понедельник, 24 июня 2019, 16:31
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Легендарный стадион "Сан-Сиро", расположенный в Милане, будет снесен.

Об этом сообщает Football Italia.

Такое решение было принято руководством двух клубов - "Милана" и "Интера", которые проводят на арене свои домашние игры. При этом возле "Сан-Сиро" будет возведен новый стадион. Клубы планируют, что новую арену они смогут открыть к старту сезона-2022/23.

Отметим, что строительство "Сан-Сиро" было завершено в сентябре 1925 года. За свою историю он дважды подвергался реконструкции - в 1956 и 1989 годах. Кроме футбольных матчей, на стадионе также проводятся концерты известных музыкантов и групп. "Сан-Сиро" четыре раза принимал финалы Кубка/Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира ошарашил поступком на отдыхе.

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