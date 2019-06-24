Один из лучших футболистов мира ошарашил поступком на отдыхе

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил своим поступком во время отдыха в Греции на курорте Коста-Наварино.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболист щедро отблагодарил сотрудников курорта, на котором он отдыхал вместе со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми. В частности, в качестве "чаевых" за отменное качество предоставленных услуг португальский нападающий оставил работникам Коста-Наварино порядка 20 тысяч евро.

В Греции Роналду и его семья отдыхали на протяжении семи дней. Сутки отдыха на курорте обходились футболисту в 8 тысяч евро.

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