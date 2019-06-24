RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

14:24
​ЧП с мостом в Киеве: Кличко объявил об увольнении виновного
14:22
В Умани средь бела дня изнасиловали школьницу: вся полиция на ушах
14:22
В Киеве произошло новое смертельное ЧП с ребенком: фото
14:21
Мир и рост доходов населения: Бойко назвал основные цели участия его партии в выборах
13:52
​В Польше работодатель бросила украинца умирать в лесу: фото и подробности скандала
13:50
В ПАСЕ приняли два решения по российскому вопросу: что известно
13:33
Топ-пропагандистов Путина взбесил "привет" из Украины в ПАСЕ
13:33
Новый рейтинг WTA: украинки сдали свои позиции
13:32
Это все серьезно: в РФ отреагировали на аресты имущества в Украине
13:30
Сергей Притула серьезно травмировался и призвал украинцев быть осторожными: фото
13:19
​Не укладывается в голове: в ПЦУ прокомментировали скандал с Филаретом
13:14
В России подло отомстили Грузии за протесты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из лучших футболистов мира ошарашил поступком на отдыхе

понедельник, 24 июня 2019, 12:17
переглянути новину українською

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил своим поступком во время отдыха в Греции на курорте Коста-Наварино.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболист щедро отблагодарил сотрудников курорта, на котором он отдыхал вместе со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми. В частности, в качестве "чаевых" за отменное качество предоставленных услуг португальский нападающий оставил работникам Коста-Наварино порядка 20 тысяч евро.

В Греции Роналду и его семья отдыхали на протяжении семи дней. Сутки отдыха на курорте обходились футболисту в 8 тысяч евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира сделал сенсационное заявление.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: