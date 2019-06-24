В России серьезно наказали известных спортсменов-допингистов

Сразу трое российских спортсменов понесли наказания за использование допинга.

Об этом сообщают официальные сайты российских федераций легкой и тяжелой атлетики.

Легкоатлет Артем Леоненко, который специализируется в беге на выносливость, дисквалифицирован на четыре года, так как его допинг-проба показала положительный результат. Таким образом, карьера 27-летнего Леоненко, скорее всего, окончена.

26-летняя бегунья Хохлова наказана двухлетней дисквалификацией, так как в ее пробе был обнаружен метилгексанамин. Впрочем, срок наказания спортсменки отсчитывается с 12 ноября 2018 года, поэтому она сможет вернуться в спорт в конце следующего года. При этом аннулированы ее результаты на чемпионате России по кроссу.

Серебряная призерка чемпионата Европы-2014 по тяжелой атлетике Надежда Ломова дисквалифицирована на четыре года. Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается с 21 марта 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России произошел очередной допинговый скандал.