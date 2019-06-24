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Вратарь "Динамо" перешел в европейский клуб

понедельник, 24 июня 2019, 18:15
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Вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько перешел в кипрский "Пафос".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт голкипера с украинским клубом истекает в конце июня, поэтому он достался киприотам бесплатно. Рудько подписал контракт с "Пафосом" до лета 2021 года.

27-летний Рудько является воспитанником "Динамо". Всего за киевский клуб он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. В восьми матчах голкипер оставил ворота в неприкосновенности. Сдавался в аренду "Говерле". Рудько выступал за сборные Украины разных возрастов.

Клуб "Пафос" был основан в 2014 году. В прошлом сезоне "Пафос" финишировал на восьмом месте в чемпионате Кипра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" подпишет игрока сборной Украины.

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