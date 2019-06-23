Динамо подпишет игрока сборной Украины

Полузащитник "Зари" Александр Караваев продолжит карьеру в киевском "Динамо".

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации источника, о переходе стороны должны объявить в течение ближайших нескольких дней. Детали трансфера пока остаются неизвестными.

Караваев является воспитанником донецкого "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он так и не сыграл. Также в своей карьере 27-летний хавбек выступал за "Севастополь", "Зарю" и турецкий "Фенербахче". В составе сборной Украины футболист сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Караваев станет вторым трансфером "Динамо" этим летом. Первым подписанием киевлян был полузащитник "Аустрии" Мохаммед Кадири.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины переходит в один из сильнейших итальянских клубов.