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Динамо подпишет игрока сборной Украины

воскресенье, 23 июня 2019, 14:26
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Полузащитник "Зари" Александр Караваев продолжит карьеру в киевском "Динамо".

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации источника, о переходе стороны должны объявить в течение ближайших нескольких дней. Детали трансфера пока остаются неизвестными.

Караваев является воспитанником донецкого "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он так и не сыграл. Также в своей карьере 27-летний хавбек выступал за "Севастополь", "Зарю" и турецкий "Фенербахче". В составе сборной Украины футболист сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Караваев станет вторым трансфером "Динамо" этим летом. Первым подписанием киевлян был полузащитник "Аустрии" Мохаммед Кадири.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины переходит в один из сильнейших итальянских клубов.

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