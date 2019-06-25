Букмекеры назвали главного претендента на победу в чемпионате Украины

Стал известен главный фаворит на победу в новом розыгрыше чемпионата Украины, который стартует уже в следующем месяце.

По версии авторитетных букмекерских контор, больше всего шансов выиграть золотые медали чемпионата Украины у донецкого "Шахтера", который является действующим победителем турнира.

Так, на победу "горняков" в Премьер-лиге сезона 2019/2020 можно поставить с коэффициентом 1,75. При этом на победу главного конкурента донецкого клуба - киевского "Динамо" - дают коэффициент 1,95.

Фаворитом в борьбе за третье место букмекеры считают луганскую "Зарю". На то, что луганчане выиграют чемпионат Украины предлагается коэффициент 23,00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский клуб перед Лигой Европы усилился тремя чемпионами мира.