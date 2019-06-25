Украинский клуб перед Лигой Европы усилился тремя чемпионами мира

"Мариуполь" объявил о планах подписать троих футболистов сборной Украины (U-20), которые недавно стали чемпионами мира среди сверстников.

Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Александр Бабич.

"В нашем случае вряд ли возможно ожидать дорогостоящих покупок. Наш клуб видит свое развитие в том, чтобы привлекать к основному составу молодых исполнителей. Как своих воспитанников, так и арендованных игроков", - сказал он.

По словам Бабича, молодые игроки Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук пополнят команду в ближайшее время.

"А со вчерашнего дня к нам присоединился полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Топалов", - отметил он.

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