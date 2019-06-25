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Легендарный украинский боксер оказался в эпицентре страшного ЧП: подробности и фото

вторник, 25 июня 2019, 11:09
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко едва не пострадал в результате страшного чрезвычайного происшествия, которое произошло во время отдыха в Испании.

Боксер решился прокатиться на яхте вместе с родственниками и друзьями, когда в один из моментов на судне вспыхнул пожар.

Как рассказал сам украинский чемпион, инцидент произошел в ночь на 24 июня, когда яхта отплыла от Майорки на расстояние в 180 километров.

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее", – рассказал журналистам спортсмен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика сообщили о ближайших планах.

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