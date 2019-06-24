В команде Усика сообщили о ближайших планах

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, сообщил, что у его подопечного могут поменяться планы, после того, как он стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Слова Красюка приводит Tribuna.com.

Красюк утверждает, что из-за нового статуса Усика его бой с камерунцем Карлосом Такамом может не состояться.

"Такам есть среди вариантов. Но вы же видели - сейчас он не в приоритете. Вчера пришла новость, что Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии", - сказал Красюк.

По словам Красюка, следующий бой Усик может провести в сентябре, но имя соперника пока неизвестно.

"Мы пока не определились с окончательной датой. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу", - заявил Красюк.

Также промоутер прокомментировал мнение о том, что Усик слишком быстро стал претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе.

"Что значит "быстро"? Пророчили же, что и чемпионом мира, и абсолютным чемпионом он быстро станет. Если человек может это сделать, то можно определить, когда - уже вовремя. Когда Господь дает такой шанс - это и есть вовремя", - добавил Красюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион близок к согласованию супербоя с британским боксером.