Война подломила украинский дух: чемпион мира жестко высказался о ситуации в футболе

Защитник сборной Украины U20 Ефим Конопля, которая стала чемпионом мира в Польше, поделился мнением о состоянии в украинском футболе.

Слова Конопли приводит 112.ua.

Конопля выразил уверенность, что в Украине по-прежнему любят футбол.

"Не сказал бы, что в Украине у нас не любят футбол. Лет 5-10 назад, когда я еще был совсем маленьким, то в каждом дворе невозможно было выйти, потому что все поля были заняты. И абсолютно все равно какое покрытие: асфальт или щебенка", - сказал украинец.

По мнению футболиста главные проблемы связаны с политической ситуацией, войной, а также финансовыми проблемами украинских клубов.

"Сейчас может быть все связано с политическими действиями, с войной, которая всем порядком надоела. Естественно все это подломило украинский дух. Из многих команд ушли спонсоры, а украинский футбол просто обнищал за исключением "Шахтера", "Динамо" и еще нескольких команд", - добавил защитник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский клуб перед Лигой Европы усилился тремя чемпионами мира.