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Звезда Барселоны опозорился, забыв правила футбола: опубликовано видео

вторник, 25 июня 2019, 09:35
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Звездный нападающий сборной Уругвая и каталонской "Барселоны" Луис Суарес вновь оказался в центре внимания из-за своего одиозного поведения.

На этот раз нападающий удивил мировую футбольную общественность своей выходкой на Кубке Америки в матче Чили - Уругвай (0:1).

В одном из моментов Суарес ворвался в штрафную соперника и хотел прострелить на своего партнера по команде, но мяч угодил в руку голкиперу. Форвард резко поднял руку вверх и пытался сигнализировать арбитру, что вратарь сыграл рукой в своей штрафной, хотя по правилам футбола это допустимо.

К слову, Суарес быстро одумался и сделал вид, что просто раздосадован неудачной попыткой отдать мяч.

В сети также показали видео скандального эпизода.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из самых легендарных стадионов Европы будет снесен.

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