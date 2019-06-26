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Назван соперник и дата супербоя с участием украинского чемпиона

среда, 26 июня 2019, 15:46
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко официально узнал соперника и дату своего следующего боя.

Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, команда украинского чемпиона согласовала бой с британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Стороны согласовали все условия по организации поединка еще во вторник, 25 июня. Бой между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится 31 августа в Лондоне.

Отметим, что Кэмпбелл на профессиональном ринге провел 21 бой. На счету британца 19 побед при двух поражениях. Послужной список Ломаченко выглядит пока скромнее - всего 13 побед и 1 поражение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира.

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