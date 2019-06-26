Украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира

Украинский боксер Александр Усик в июньском рейтинге лучших боксеров мира в супертяжелой весовой категории по версии WBO оказался сразу на первом месте.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе получил такую привилегию от Всемирной боксерской ассоциации за свои заслуги в дивизионе ниже. Таким образом, Усик стал официальным претендентом на пояс WBO, которым в настоящее время владеет американец Энди Руис.

Ниже украинского боксера расположились такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт и Энтони Джошуа.

Примечательно, что еще месяцем ранее Усик вообще не был включен в рейтинг лучших боксеров мира супертяжелой весовой категории по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский боксер оказался в эпицентре страшного ЧП.