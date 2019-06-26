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"Прокол" российского биатлониста помог Украине выиграть три золота

среда, 26 июня 2019, 09:26
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В среду., 25 июня, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о своем решении дисквалифицировать двух российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова за употребление допинга.

В сообщении сказано, что спортсмены дисквалифицированы на четыре года за участие в организованной допинг-схеме. Все результаты Печенкина в период с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года будут аннулированы. Чернышов лишится всех спортивных достижений, установленных с 17 июля 2014 года.

Благодаря этому решению IBU Украина получила сразу три золота. Так, нашим биатлонистам достались победа в мужской эстафете чемпионата Европы сезона-2014/15, первое место в смешанной эстафете в сезоне-2012/13 в Кубке IBU в Риднау-валь-Риданна и в смешанной эстафете зимней Универсиады 2013 года в Трентино. Результаты российской команды, которая победила в этих гонках с Печенкиным в составе, аннулированы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России серьезно наказали известных спортсменов-допингистов.

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