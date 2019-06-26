Самый звездный летний новичок "Динамо" провел первую тренировку в команде: фото

Во вторник, 25 июня, киевское "Динамо" провело свою первую тренировку после выхода футболистов из летнего отпуска.

Команда работала на клубной базе в Конча-Заспе. К вице-чемпиону Украины уже присоединился его главный летний новичок - полузащитник Мохаммед Кадири. Ганец провел первую тренировку с новой командой.

Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1 Первая тренировка Мохаммеда Кадири в "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" 1 / 1

Также к тренировкам после травмы вернулся испанский форвард киевлян Фран Соль, перешедший в клуб в январе этого года.

Напомним, Кадири перешел в "Динамо" из венской "Аустрии" этим летом. Сумма трансфера клубами не разглашается. Ранее 23-летний хавбек также выступал за "Ашанти Голд" (Гана) и тульский "Арсенал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" вернулся тренер, который работал в России во время войны.