В "Динамо" вернулся тренер, который работал в России во время войны

Испанский тренер Висенте Гомес вернулся в киевское "Динамо" и заменит Эдуардо Докампо, который перебрался в российский "Рубин".

Об этом сообщает сайт "Динамо" Киев от Шурика".

Гомес вошел в тренерский штаб наставника киевлян Александра Хацкевича.

Стоит отметить, что испанец ранее уже работал с юношеской и молодежными командами "Динамо", а также был ассистентом экс-наставника киевлян Сергея Реброва в "Динамо" и "Аль-Ахли".

В прошлом году Гомес вместе с экс-тренером "Динамо" Раулем Рианчо входил в тренерский штаб московского "Спартака".

В сезоне-2018/19 "Динамо" под руководством Хацкевича заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь "Динамо" перешел в европейский клуб.