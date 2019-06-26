Украинский теннисист невероятным образом упустил путевку на Уимблдон

Украинский теннисист Илья Марченко уступил во втором круге квалификации Уимблдона и покинул турнир.

Игра против венгра Аттилы Балаша для представителя Украины надолго останется в памяти.

Дело в том, что наш теннисист вел по ходу встречи со счетом 6:2, 5:1 и имел два матчбола, но в итоге проиграл не только второй сет, но и третий - 6:2, 6:7 (5:7), 3:6.

Напомним, что Сергей Стаховский на старте квалификации Уимблдона обыграл Дариана Кинга со счетом 6:3, 6:2. Во втором раунде квалификации украинец сыграет против Энрю Харриса из Австралии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко оштрафована организаторами турнира Большого шлема - Roland Garros за подсказки тренера во время матча против канадской теннисистки Эжени Бушар.