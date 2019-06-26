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Звезда мирового футбола раскрыл детали перехода в Барселону: названа дата

среда, 26 июня 2019, 18:38
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Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар планирует рассказать журналистам о своем возможном возвращении в каталонскую "Барселону".

Как сообщает западная пресса, Неймар хочет сделать заявление после финального матча Кубка Америки. Решающая игра турнира состоится 7 июля.

Ожидается, что бразилец соберет пресс-конференцию и расскажет о своих дальнейших карьерных планах.

В прошлом сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. Бразилец забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" до переезда во Францию. Именно в испанском клубе он получил мировую известность.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Барселона готова взорвать трансферный рынок.

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