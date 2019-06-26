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Барселона готова взорвать трансферный рынок

среда, 26 июня 2019, 11:33
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"Барселона" готова взорвать трансферный рынок и подписать форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже согласовал условия личного контракта с самим футболистом. Бразилец ради возвращения в "Барсу" готов пойти на понижение заработной платы с 36,8 миллиона евро в год, которые он сейчас получает в "ПСЖ", до 24 миллионов евро в год, предложенных его бывшим клубом. Теперь чемпиону Испании предстоит согласовать переход нападающего с парижанами.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" будет готов продать Неймара за сумму в 300 миллионов евро.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист испанского топ-клуба в пьяном виде устроил смертельное ДТП.

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