Футболист сборной Украины сделал провокационное заявление в Москве

Защитник московского "Динамо" и сборной Украины Иван Ордец рассказал, почему он решил продолжить карьеру в России.

Слова футболист приводит "Экспресс онлайн".

"Мой выбор - в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов", - сказал Кривцов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский тренер громко высказался о лидере сборной Украины.