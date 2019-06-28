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Лидер сборной Украины перейдет в легендарный европейский клуб

пятница, 28 июня 2019, 13:40
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Футболист сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский продолжит карьеру в итальянской "Сампдории".

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "Аталанта", которая была близка к покупке украинского полузащитника, охладила интерес к игроку. Ситуацией воспользовалась "Сампдория". Руководство клуба из Генуи близко к достижению соглашения с "Генком" по трансферу 26-летнего хавбека. Переход украинца будет стоить "Сампдории" 12 миллионов евро.

Самым громким достижением в истории "Сампдории" на международной арене стал выход в финал Кубка чемпионов в 1992 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист сборной Украины сделал провокационное заявление в Москве.

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