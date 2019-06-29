Футболист сборной Украины перешел в клуб итальянской Серии А: опубликовано фото

Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов перешел в итальянский "Лечче".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался итальянцам бесплатно, так как находился в статусе свободного агента. Шахов подписал с клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

28-летний Шахов выступал за ПАОК с 2016 года. Всего он провел за греческий клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Днепр" и киевский "Арсенал". За сборную Украины сыграл пять голов и отдал одну результативную передачу. Шахов является чемпионом Греции, а также трехкратным обладателем Кубка Греции. В 2009 году в составе юношеской сборной Украины стал победителем чемпионата Европы U19.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в европейский клуб.