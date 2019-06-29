Защитник "Шахтера" перешел в европейский клуб: опубликовано фото

Донецкий "Шахтер" объявил о переходе защитника Валерия Бондаренко в португальский клуб "Витория Гимарайнш".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Гимарайнш" арендовал футболиста до конца сезона-2019/20.

25-летний Бондаренко является воспитанником киевского "Арсенала". В "Шахтер" он перешел в январе 2019 года за 600 тысяч евро. За донецкий клуб футболист провел всего один матч, дебютировав в заключительном поединке чемпионата Украины со "Львовом". Ранее защитник играл за кутаисское "Торпедо", стрыйскую "Скалу" и "Александрию". В сборную Украины не вызывался.

В прошлом сезоне "Гимарайнш" финишировал на пятом месте в чемпионате Португалии и завоевал путевку в Лигу Европы-2019/20. "Шахтер" стал чемпионом Украины и сыграет в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что герой чемпионата мира усилил дебютанта украинской Премьер-Лиги.