Ломаченко, Усик и другие: известный сайт назвал лучших боксеров Украины

Авторитетный сайт Boxrec опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров на данный момент.

Лидером рейтинга является чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. Второе место занимает бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. На третьей позиции чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Рейтинг топ-10 лучших боксеров Украины выглядит так:

1. Василий Ломаченко (13 побед, 1 поражение, 0 ничьих) - 1230 очков, легкий вес

2. Александр Усик (16-0-0), 973,1, супертяжелый вес

3. Александр Гвоздик (17-0-0), 660,9, полутяжелый вес

4. Виктор Постол (31-2-0), 351,3, первый полусредний вес

5. Сергей Деревянченко (13-1-0, 332,4, средний вес

6. Артем Далакян (19-0-0), 190,0, наилегчайший вес

7. Иван Редкач (23-4-1), 104,6, полусредний вес

8. Евгений Хитров (18-2-0), 103,6, средний вес

9. Денис Беринчик (11-0-0), 90,01, легкий вес

10. Рамиль Гаджиев (8-1-1), 81,81, второй средний вес

Ранее "Апостроф" сообщал, что потенциальный соперник Ломаченко уверенно защитил чемпионский титул.